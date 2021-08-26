Около 60% опрошенных россиян хотели бы видеть в школьном питании больше полезных продуктов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян хотели бы видеть школьное питание более полезным и сбалансированным. Об этом говорится в опросе сервиса доставки "Самокат" и производителя продуктов питания ГК "ЭФКО". Компании провели совместный опрос среди 1 417 родителей школьников Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми, Волгограда.

"Половина опрошенных российских родителей признались, что недовольны питанием своего ребенка в школьной столовой. Большинство (63%) хотят, чтобы оно стало более полезным и сбалансированным. Родители хотели бы видеть в школьном меню больше фруктов (58%), овощей (54%), белковой пищи (46%) и орехов (26%)", - говорится в исследовании по материалам опроса. Несмотря на наличие школьной столовой (74%), большинство респондентов дают детям с собой перекус - овощи, фрукты, бутерброды (70%). При этом каждый второй экономит время с помощью доставки продуктов на дом. Около 57% родителей дают детям деньги на покупки в школьных столовых.

Российские родители разделились во мнении о питании в школе: 48% опрошенных считают, что школьная еда должна в первую очередь нравиться ребенку, а 47% уверены, что еда может быть невкусной, но зато полезной. Для большинства опрошенных российских родителей (56%) важно, чтобы в рационе ребенка было как можно меньше вредных продуктов. Россияне предлагают ограничить в школьных столовых продажи газировки (41%) и шоколада (36%), а также уменьшить количество мучных продуктов - пицц и булочек. Вместо них они хотели бы видеть больше полезных сладостей (45%) и батончиков (42%), функциональных напитков (20%) и растительного молока и мяса (24%).

"Многие родители заявили о необходимости введения специализированного меню. 12% опрошенных хотели бы, чтобы в школьном питании появилось безлактозное меню, еще 12% считают нужным добавить вегетарианские и веганские блюда, а 11% не хватает безглютенового меню в школьных столовых. В то же время только четверть российских родителей придерживаются норм калорий и БЖУ в питании своего ребенка", - отметили аналитики.

"Самокат" - сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Уфе, Кемерове, Ростове-на-Дону, Тюмени, Тольятти, Томске, Волгограде, Новокузнецке, Барнауле, Воронеже, Челябинске, Ярославле и Набережных Челнах. В 22 городах России работает более 700 дарксторов онлайн-ретейлера, ежедневно сервис доставляет свыше 200 тыс. заказов. ГК "ЭФКО" - один из крупнейших производителей продуктов питания в России с годовым оборотом свыше $2 млрд. Компания специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов, кетчупов, йогуртов и молочных продуктов. Основные торговые марки - "Слобода" и Altero.