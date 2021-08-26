В Хабаровском крае 22 млн рублей направят на закупку средств защиты к голосованию

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Средства защиты на сумму 22 млн рублей закупят в Хабаровском крае для безопасного проведения выборов губернатора Хабаровского края, депутатов Госдумы и других в условиях пандемии. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Оярс Машков.

"Всего будет направлено 22 млн рублей. Уже осуществлена закупка дезинфицирующих средств, антисептических средств для обработки рук, масок, перчаток как для избирателей, так и для членов комиссий. На участках также будут одноразовые ручки и пакеты для избирательной документации", - сказал Машков.

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Хабаровском крае остаются высокими. За прошедшие сутки выявлено 307 новых случаев заболевания COVID-19, месяц назад, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, регистрировалось около 320 случаев в сутки. По информации регионального Минздрава, для лечения больных COVID-19 в крае развернуто 1 778 коек, свободно 306. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 73 315 человек, умерло 674 человека. В крае идет активная прививочная кампания, вакцину от COVID-19 получили свыше 307,4 тыс. жителей, полностью завершили вакцинацию более 260,7 тыс. человек.

В единый день голосования 19 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления, жители региона будут выбирать депутатов Государственной и краевой дум, а также губернатора края. Досрочное голосование на выборах губернатора Хабаровского края, а также на выборах депутатов Госдумы, пройдет в 13 районах. Свои голоса за кандидатов смогут отдать 3,8 тыс. человек. В труднодоступные поселения, отдаленные местности члены избирательных комиссий будут добираться на лодках, суднах на воздушной подушке, вездеходах, автомобилях повышенной проходимости, а также вертолетом.