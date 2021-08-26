Археологи Эрмитажа обнаружили парадную лестницу резиденции Ивана Грозного в Александрове

ВЛАДИМИР, 26 августа. /ТАСС/. Участники Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа обнаружили остатки парадной лестницы предполагаемой царской палаты Ивана Грозного на территории Александровской слободы во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил начальник экспедиции Сергей Томсинский.

Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа под руководством Сергея Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года. Ее главной задачей является научная реконструкция облика государева двора Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века. В 2019 году ученые обнаружили под землей остатки царских палат времен Ивана Грозного. Одна из них, как предполагается, предназначалась для тронного зала.

"Мы обнаружили остатки очень интересной овальной кирпичной кладки, ее ширина чуть больше двух метров. Подсчитав соотношение этой кладки с той постройкой, которую мы открывали в 2019 году, мы пришли к выводу, что она обращена в сторону собора. Мы открыли ее фрагментарно, но, скорее всего, это часть двухмаршевого крыльца с округлыми маршами. Такая форма достаточно необычна, ее аналог - Постельное крыльцо позади Грановитой палаты Московского Кремля", - сказал Сергей Томсинский .

Как пояснила ТАСС начальник архитектурного отряда экспедиции Екатерина Турова, подобная форма крыльца впервые встретилась на территории Александровской слободы, которая считалась любимой резиденцией Ивана Грозного.

"Находка свидетельствует о богатстве архитектуры, разнообразии форм этих построек. И о том, что, по-видимому, в грозненское время повторяли формы ранее существовавших зданий Александровской слободы или кремлевских построек, возведенных итальянскими мастерами. В том, что царь принимал решения о строительстве, сомнений быть не может. Эти строения делались по его заказу и исходя из его пожеланий, тем более, что сразу после постройки здесь в 1575 году праздновалась его свадьба", - добавила Турова.

Археологи планируют продолжить работы в Александрове. В планах - изучение внутреннего пространства царской палаты времен Ивана Грозного и построек периода правления его отца Василия III.

Об Александровской слободе

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году итальянскими и русскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, именно здесь Иван Грозный руководил Российским государством, а резиденция стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках Александровскую слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.