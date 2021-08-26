Фальков заявил о необходимости образовательной составляющей на карбоновых полигонах

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Образовательная и научно-исследовательская составляющие должны быть предусмотрены при создании карбоновых полигонов в регионах, сообщил ТАСС при посещении Новосибирского государственного университета, где создается карбоновый полигон, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Должна быть предусмотрена образовательная компонента - обучение студентов и школьников - и исследовательская компонента. Как здесь [в Новосибирском государственном университете] мы видим, что ставится задача исследовательская по научной основе создания карбоновых ферм", - сказал Фальков.

Он отметил, что условием создания карбонового полигона является софинансирование со стороны бизнеса, вложения университета и региона, а также требование создавать вместе с полигоном карбоновые фермы.

Ранее министр науки и образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в министерстве находятся на рассмотрении заявки на создание 15 карбоновых полигонов в регионах РФ.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. В рамках проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов - двуокиси углерода, метана, закиси азота и других.