Жара на Юге России до конца августа усилится до 30-35 градусов

ТАСС, 26 августа. Жара в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно усиливаться с прогревом воздуха в дневные часы до 30-35 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"На юге страны усиливается жара, и это связано с направленностью воздушных потоков, которые откроют дорогу воздушным массам из Средиземноморского бассейна. До конца августа в южном регионе можно рассчитывать на повышение дневных температур постепенно до 30-35 градусов. При этом рассчитывать на дожди не стоит", - сказала она.

Вероятность локальных ливней и гроз будет существовать лишь в горных районах Северного Кавказа. В равнинной части - в степях Ростовской, Волгоградской областей, Калмыкии, ожидается сухая погода с существенным прогревом воздуха. Такая же температура воздуха в 30 градусов и выше прогнозируется и на курортах Крыма, Кавказа, а также на территории Ставропольского края.

"Это температура воздуха выше средних многолетних значений. К концу месяца в южном регионе она будет на 4-6 градусов превышать климатическую норму", - уточнила Волосюк.

Температура морской воды на курортах Юга России будет сохраняться на уровне 24-26 градусов, добавила собеседница агентства.