Средняя зарплата учителя в Москве составила 117 тыс. рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Средний уровень заработной платы московского учителя составляет 117 тыс. рублей. На данный момент кадрового дефицита в школах города нет, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Московские школы сегодня являются самостоятельными практически по всем направлениям работы. Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. <…> Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку - 78 тыс. рублей, а средняя зарплата по городу - 117 тыс. рублей", - сказал Молотков.

Он добавил, что как только зарплаты в Москве повысились, увеличился поток лучших учителей из регионов, которые готовы были переезжать в столицу. И это также позитивно повлияло на качество образования. "Важно, что такие условия доступны и молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Но возраст здесь не играет ключевую роль. На первый план выходят профессиональные умения и результаты детей, которые учитель должен обеспечить", - пояснил руководитель департамента.

По его словам, для молодых педагогов открывается широкий спектр возможностей по трудоустройству. Уже на этапе обучения у студентов есть возможность познакомиться с профессией, например, участвуя в проекте "Ассистент учителя". На должность ассистента принимаются выпускники педагогических вузов. В их функциональные обязанности входит сопровождение образовательного процесса учеников в первых классах.

"В рамках развития кадрового потенциала у педагогов есть возможность разностороннего повышения квалификации на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров. Есть возможность обучаться на магистерских программах и у лучших преподавателей. Также профессиональный рост и развитие поддерживается за счет участия педагогов в профессиональных конкурсах. Профессиональный рост и повышение квалификации - это одни из приоритетных задач московского образования", - отметил Молотков.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12220767.