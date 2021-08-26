Московские школьники завоевали 17 медалей на международных олимпиадах с начала года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские школьники за последние три года завоевали более половины всех наград российской сборной на международных олимпиадах. С начала 2021 года они получили уже 17 медалей, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Если еще 10 лет назад успехи москвичей на международном уровне были эпизодическим, то сейчас наши ребята составляют основу национальной команды. За последние три года более половины всех наград российской сборной и золотых медалей - на счету москвичей", - сказал Молотков.

Он уточнил, что в этом году прошли международные олимпиады по информатике, математике, биологии, географии, физике и химии и все москвичи завоевали награды, большинство из них - высшего достоинства. "Сейчас у нас 17 медалей, из них 13 - золотые. А впереди еще международная олимпиада по астрономии и астрофизике, а также естественно-научная олимпиада юниоров", - уточнил Молотков.

По его словам, такой успех стал результатом работы по поддержке и развитию талантов учеников. В первую очередь - это массовая работа: современные онлайн-курсы, которые столичный Центр педагогического мастерства создает по всем предметам, кружки шаговой доступности, проект "Математическая вертикаль" и материалы "Московской электронной школы".

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12220767.