Эксперт: оптимальным для вакцинации от COVID-19 является срок беременности после 22 недель

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вакцинация против коронавирусной инфекции не увеличивают риск акушерских или перинатальных осложнений, оптимальным сроком для прививки является срок беременности после 22 недель. Об этом журналистам в четверг сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

"Лучше всего вакцинироваться заблаговременно, на этапе планирования беременности. Однако если вакцинация не была проведена на этом этапе, она показана во время беременности. В настоящее время накоплено много данных об эффективности и безопасности вакцин от COVID-19, в том числе во время беременности. Исследования на животных моделях и клинические наблюдения пациенток, привитых во время беременности, показали, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель", - сказала она.

При этом Долгушина напомнила, что COVID-19 является опасным заболеванием для беременных женщин, которое приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. "Во время беременности COVID-19 особенно опасен для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек", - добавила эксперт.

Для вакцинации беременных в России разрешена вакцина "Спутник V". Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург сообщал, что вакцина никак не влияет на новорожденных детей. По его словам, антитела матери — это единственная защита новорожденного до шести-семи месяцев, которая позволяет предотвратить его возможное заражение COVID-19.