В Москве наборы "С заботой о здоровье" вручили почти 90 тыс. человек за два месяца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 90 тыс. жителей Москвы старшего возраста получили подарочные наборы после вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам сообщила в четверг заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Акция "С заботой о здоровье" началась 23 июня по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Получить подарочный набор могут москвичи старше 65 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершат вакцинацию.

По словам Раковой, представители старшего поколения наиболее подвержены риску тяжело заболеть COVID-19. Поэтому принято решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением инфекции в Москве. Для удобства кроме пунктов в центрах соцобслуживания открыли дополнительные пункты выдачи в городских поликлиниках и Гостином дворе. Всего с начала акции подарком воспользовались почти 90 тыс. москвичей.

Самыми активными оказались жители Южного административного округа, где наборы получили более 11 тыс. человек. На втором и третьем местах по количеству участников акции находятся Юго-Западный и Северо-Восточный округа. Здесь вакцинировавшимся вручили более 10 тыс. коробок.

В наборе есть все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета - тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, набор косметики, медицинские маски, таблетница и другие принадлежности.

Для получения набора нужно предъявить паспорт гражданина РФ, московский полис ОМС, QR-код в электронном или бумажном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QR-код) или сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов, а также подарочный сертификат на получение набора, пояснила Ракова.

Также она напомнила, что москвичи старшего поколения, которые сделали обе прививки и получили QR-код, могут посещать очные занятия проекта "Московское долголетие", которые возобновились с 21 июля. Соцработники в пунктах выдачи подарочных наборов помогут выбрать интересующие занятия и записаться в проект.