Климатический центр для координации создания карбоновых ферм открыли в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Климатический центр для координации работы по созданию карбоновых ферм, открыли на территории Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщил в ходе посещения центра министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В среду на форуме "Технопром" губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти региона зарезервировали на карбоновые фермы земельные участки площадью 20 тыс. гектаров.

"Я хочу сказать спасибо, мы неравнодушны к теме [экологии] как министерство. То, что мы сегодня увидели - это не отчет перед министерством. Наша задача совершенно другая, мы хотим, чтобы университеты, научные институты стали драйверами в этой новой повестки по декарбонизации, по поискам ответов на глобальные вопросы. И сегодня карбоновые фермы и полигоны - это предтеча масштабного движения", - сказал он.

Как рассказал на открытии центра проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, в деятельность центра входит исследовательская деятельность на карбоновом полигоне, координация деятельности по созданию в Новосибирской области карбоновых ферм общей площадью 20 тыс. га. Кроме этого, центр несет образовательную функцию по разработке программ дополнительного образования по климатической повестке.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе НГУ, карбоновый полигон - это обширная лесная и сельскохозяйственная территория, которая долгое время не подвергалась обработке. В рамках проекта на этой территории будет установлено специальное научное оборудование для проведения полноценного и многофункционального мониторинга потоков парниковых газов, что позволит понять, от чего зависит поглощение и испускание CO2 и как этим можно управлять. На территории полигона будет действовать карбоновая ферма - территория, на которой при помощи специальных технологий увеличивается поглощение углекислого газа и производятся углеродные единицы. В вузе уточнили, что в настоящий момент полигон работает в трех направлениях: лесоклиматическом - разработка лесных технологий более эффективного произрастания деревьев и более эффективного поглощения ими углекислого газа; экономическом - создание инструментария для оценки себестоимости углеродных единиц, производимых карбоновыми фермами; математическом - анализ и интерполяция большого объема данных, получаемых с территории карбонового полигона.

Задача, которую призван решить углеродный полигон - создание мониторинга выбросов парниковых газов с переходом на различные типы экосистем. Как пояснял ТАСС ранее министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, для создания крупномасштабного мониторинга выбросов необходима информационная обеспеченность. В создании полигона помимо НГУ участвовали Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. В дальнейшем планируется привлечь Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Институт леса СО РАН и высокотехнологичные компании новосибирского Академпарка.