Исследование: более 80% учителей предпочли бы на 1 сентября один общий букет от класса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Большинство российских учителей (82%) считают, что одного букета цветов от класса на 1 сентября будет достаточно. Это следует из исследования Delivery Club (результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС).

"Большинство учителей (82%) отметили, что если школьники и их родители решат подарить цветы, то одного букета от класса будет достаточно. 29% учителей просили свои классы дарить один букет или не дарить цветы вообще и раньше, при этом 75% из них признались, что родители их не услышали", - говорится в исследовании.

По мнению 67% опрошенных, сэкономленные от покупки цветов средства можно было бы направить на покупку чего-либо полезного для класса. 29% респондентов-учителей сводили бы детей на экскурсию или в театр, еще 9% направили бы эти деньги на благотворительность.

Согласно данным компании, 77% респондентов на 1 сентября чаще всего получают цветы, 18% - конфеты, 9% - ничего. 29% учителей, которым обычно дарят цветы, сообщили, что получают 1 сентября более десяти букетов, при этом 21% признались, что в большинстве букетов обычно не бывает их любимых цветов.

Исследование проводилось в период с 6 по 13 августа 2021 года среди 300 учителей из Москвы, Санкт-Петербурга и российских городов-миллионников.