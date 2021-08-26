Рассмотрение иска Алисы Вокс к Сергею Шнурову начнется 24 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 24 сентября начнет рассматривать по существу иск экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к лидеру группы Сергею Шнурову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил рассмотрение по существу иска Алисы Кондратьевой (Вокс) к Шнурову, Национальному цифровому агрегатору и Первому музыкальному издательству на 24 сентября", - сообщили в суде.

Бывшая вокалистка "Ленинграда" хочет взыскать с Шнурова 19,5 млн рублей за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других после ее ухода из коллектива. Певица заявила права на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ее ухода.

ТАСС запросил комментарий Сергея Шнурова, но пока артист не ответил.