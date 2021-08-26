Мурашко заявил, что в России необходимо ввести обязательную маркировку медизделий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обязательная маркировка лекарственных препаратов в настоящее время работает в штатном режиме, следующим шагом должно стать введение обязательной маркировки медицинских изделий. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов введена с 1 июля 2020 года, в сложный пандемический период. В настоящее время система работает в штатном режиме, и уже фактически все лекарственные препараты в гражданском обороте проходят через систему маркировки. Каждый пациент может самостоятельно проверить легальность приобретаемого лекарства через мобильное приложение. Следующим важным шагом должно сдать введение обязательной маркировки для медицинских изделий. В особенности высокотехнологичных и тех, которые имеют наибольшие риски", - сказал он на IX Международном форуме "Антиконтрафакт-2021"

Министр добавил, что также должна быть создана информационная система, позволяющая идентифицировать каждую единицу медизделия. "Мы за последние три года совершили еще один мощный рывок, создав системы качества лекарственных препаратов в гражданском обороте, и позволяющий сегодня обезопасить полностью наше население", - сказал он.

"Борьба с фальсифицированной медицинской продукцией имеет в России межведомственный характер. Только за последние два года в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, правоохранительными органами возбуждено более 250 уголовных дел", - заключил министр.

Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. С 1 июля 2020 года в РФ обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков.