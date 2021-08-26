Минпросвещения разработало программы воспитания для детских садов и сузов

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разработало примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в видеообращении, которое показали на пленарном заседании августовской конференции работников образования "Воспитание в современных условиях" в четверг в Севастополе.

"Нами разработаны примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Они - своеобразная основа базовых рабочих программ воспитания, которые с 1 сентября должны появиться в каждой образовательной организации", - сказал министр, отметив, что аналогичные программы воспитания для школ были апробированы в прошлом учебном году в 17 тыс. общеобразовательных учреждений.

Глава Минпросвещения призвал педагогов активно использовать в своей работе программы воспитания. При желании они могут быть дополнены содержательными особенностями, которые есть в каждой школе, муниципальном образовании и регионе, отметил Кравцов.

В наступающем учебном году воспитательной работой в школах также займутся специальные советники директоров школ. "Мы будем их поддерживать, а лучшие практики распространять на всю страну", - сказал министр. Обращаясь к главам региональных органов власти, Кравцов попросил помогать директорам школ и советникам организовать воспитательную работу.