В Сочи создадут охраняемые природные территории для сохранения краснокнижных растений

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Сочи намерены создать на курорте особо охраняемые природные территории местного и регионального значения, чтобы сохранить участки с краснокнижными растениями. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В отдельной повестке у нас будет идти процедура создания на курорте ООПТ местного и регионального значения. В городе много участков с редкими и исчезающими видами растений, многие из которых занесены в Красную книгу не только края, но и России. Все эти территории необходимо сохранить, оградив от антропогенной нагрузки", - написал глава города.

Кроме того, власти готовы увеличить стоимость программы по борьбе с вредителями, если специалисты порекомендуют использовать менее токсичные препараты для обработки растений. Результаты первых работ, которые начались в мае, будут готовы примерно через месяц.

"Нами было принято решение объявить 2022 год в Сочи Годом экологии. Это позволит нам сконцентрировать больше сил и средств на решении экологических проблем курорта. К октябрю будет сформирован план работы по всем отраслям. Он коснется не только сохранения зеленого убранства, но и чистоты морской воды, сокращения используемого пластика, перехода на экостандарты в офисах и многих других вопросов, касающихся защиты окружающей среды", - добавил Копайгородский.

Он отметил, что на курорте назрела острая необходимость создать сеть питомников для выращивания местного посадочного материала. А также необходимо провести тотальную инвентаризацию растений. "У города должно появиться свое муниципальное предприятие с профессиональными агрономами, озеленителями и экологами в штате. Необходимо усовершенствовать и нормативно-правовую базу в части межструктурного взаимодействия, четко разграничить ответственность и ужесточить наказание за несоблюдение требований", - отметил он.