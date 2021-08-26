Жаров подтвердил запуск платформы коротких вертикальных видео осенью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая платформа вертикальных видео будет запущена осенью. Об этом заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW).

"Осенью запускаем платформу вертикальных коротких видео, потому что 87% владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате", - сказал Жаров.

В декабре 2020 года он сообщил о том, что"Газпром-медиа" выкупил мобильное приложение для блогеров "Я молодец" у ООО "Ямолодец". Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда "Иннопрактика".

Глава холдинга в рамках RCW также рассказал, что ежемесячная аудитория российской платформы RUTUBE уже достигла 20 млн пользователей, планка удерживается уже в течение трех месяцев.

Говоря о развитии креативных индустрий, Жаров отметил, что для эффективного взаимодействия государства и бизнеса необходимо создать государственный проектный офис.

"[Нужен] единый проектный офис, площадка, на которой встречаются представители государства и бизнеса. Мы должны создавать условия, чтобы наши творцы имели возможность не только производить контент, но и распространять его в стране и мире", - добавил он.

Правила, по его словам, должны быть прописаны на федеральном уровне, они же должны быть распространены и в регионах.

О форуме

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве.

Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.