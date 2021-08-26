Минобрнауки: российские сельскохозяйственные институты смогут закупать технику в лизинг

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком запустило программу лизинга сельхозтехники для научно-исследовательских институтов. Она позволит исследовательским учреждениям, ведущим разработки для аграрной отрасли, получать необходимую технику по сниженным ценам, сообщил журналистам в четверг в ходе международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске глава министерства Валерий Фальков.

"Мы запустили программу долгосрочного лизинга, когда наши НИИ могут по сниженной стоимости закупать новую сельхозтехнику. Мы субсидируем процентную ставку и в течение нескольких лет, не менее пяти лет, мы даем, наши НИИ могут платить основное "тело" кредита", - сказал Фальков.

Он уточнил, что институты смогут таким образом приобретать комбайны, тракторы и другие необходимые сельхозмашины. Фальков также пояснил, что совместно с Минпромторгом РФ будет реализована программа разработки специализированной селекционной техники для работы на опытных полях, где исследуются свойства новых сортов сельскохозяйственных культур.

"Этой техники нет в большом количестве, в основном сегодня работают на той технике, которая была приобретена несколько десятилетий назад либо на той, которая закуплена за рубежом. Мы договорились, что наш Всероссийский институт механизации запустит целую программу при нашей поддержке двух министерств. В ближайшие несколько лет мы получим собственную линейку селекционной техники", - подчеркнул Фальков.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.