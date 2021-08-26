Реки и озера после аварии на ТЭЦ под Норильском имеют хорошую способность к самоочищению

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Реки и озера после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском показали неплохой потенциал к самоочищению. К такому выводу пришли исследователи Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), собравшие этим летом около 140 л воды в 20 точках в водоемах вокруг города для лабораторных исследований.

"За этот год отработано 46 проб воды, оборудовали 12 гидрологических постов. Всего было 20 точек, с каждой - по 7 л воды. Итого около 140 л. По результатам исследований можно констатировать, что пострадавшая экосистема имеет неплохой потенциал для восстановления. Работы продолжаются и по результатам третьего этапа можно будет говорить более точно и об эффективности рекультивационных мероприятий и о самовосстановлении", - сообщил ТАСС в четверг руководитель полевых работ, директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич.

Во время двух полевых экспедиций ученые работали на шести реках - Пясина, Далдыкан, Амбарная, Тарея, Дудыпта, Боганида, озерах Мелкое и Пясино и на ручье Безымянный (Надеждинский) рядом с ТЭЦ-3. Для точности проб ученые обследовали сначала фоновый участок - выше по течению реки Амбарной, который не подвергался загрязнению нефтепродуктами.

"Живые" пробы

Помимо изучения воды на содержание нефтепродуктов и ряд других качественных характеристик и показателей, исследователям важно узнать, насколько вода "живая", сохранились ли в ней организмы - как простые, так и сложные. Ведь в случае их гибели вымрет и рыба. Гидробиологи отобрали четыре вида анализов: бактериальные, фитопланктон, зоопланктон и зообентос. После каждого полевого выезда участники отряда допоздна работали в мобильной лаборатории, где проводили пробоподготовку.

"В один день, например, мы прошли около десяти километров, а затем до поздней ночи готовили пробы. Такова технология, иначе нельзя: одни организмы могут погибнуть, у других может измениться численность и состав. В случае с бактериями, например, может измениться их состав, так как они очень быстро делятся. А вот бентосные организмы могут уже погибнуть через сутки, и мы в этом случае получим совсем другую картину, чем та, что на самом деле была в реке", - объяснил старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра (ИБФ КНЦ) СО РАН Александр Толомеев.

По словам гидробиологов, один из самых информативных и важных - анализ на зообентос. "Это кормовая база для рыб: личинки и червячки. Их в буквальном смысле отбирают вручную пинцетом из лотков с донными осадками. А фитопланктон или водоросли процеживают через специальный фильтр", - описывает технологии пробоподготовки старший научный сотрудник ИБФ КНЦ СО РАН Елена Кравчук.

Бутылки по ГОСТу

Отряд "Водные экосистемы" большую часть времени провел по пояс в воде, отбирая пробы в специальные емкости. Все четко регламентировано: нельзя просто заполнить водой из реки первую попавшуюся пластиковую бутылку - там могут быть посторонние примеси. Кроме того, нужно еще составить правильное описание. За всем этим тщательно следит руководитель отряда, заведующий лабораторией физико-химических методов измерений Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Рустам Тимшанов.

"Я возглавляю лабораторию физико-химических методов измерений. И мы как раз специализируемся на анализе проб воды различного типа - это и пластовые воды, и поверхностные воды, а также грунт, донные отложения, керны. У нас аккредитованная лаборатория. Контролирующие органы, такие как Росприроднадзор, например, принимают и учитывают данные именно от таких лабораторий. Это говорит о том, что мы правильно, в соответствии с ГОСТом, проводим измерения и отбор проб", - объяснил Тимшанов.

Для понимания того, как быстро очищается Норило-Пясинская водная система, ученые в этом году повторяют маршрут Большой норильской экспедиции 2020 года. Ученые используют метки GPS и производят отбор проб в тех же местах с точностью до нескольких метров.

"В наш отряд входят сотрудники из пяти научных институтов. Это гидрологи, гидрохимики, экологи, геологи и гидробиологи. Мы проводим анализ проб воды, отбор донных отложений. Измеряем физико-химические свойства воды прямо здесь, на месте. Подготавливаем пробы и доставляем их в стационарные лаборатории в Красноярске, Тюмени и Новосибирске", - добавил Тимшанов.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции являются поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября - декабря, планируется сначала движение маршрутами по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино, а затем работа в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.