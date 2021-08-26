Минпросвещения: "Ворлдскиллс" позволил понять важность обновления системы профобразования

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Чемпионат "Ворлдскиллс", который проводится в России с 2012 года, показал необходимость изменения системы среднего профессионального образования. Анализ указал, что молодые люди выбирают получение конкретных навыков и компетенций, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на пленарном заседании финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в Уфе в четверг.

"Через проекты "Ворлдскиллс" мы вышли на очень серьезное понимание необходимости изменения системы среднего профессионального образования (СПО). Сейчас очень активно обсуждаются различные подходы к этому, и прорабатывается целый проект "Профессионалитет", который пока будет в качестве эксперимента, в дальнейшем, мы уверены в этом, распространится в целом на систему СПО, по изменению самой концепции СПО и подготовки профессиональных кадров для производства", - сообщил Бугаев.

По его словам, все больше молодых людей выбирают специальность и получение конкретных навыков, и система образования должна быть готова к этому вызову. "Значительная часть молодых людей после получения СПО идут на производство, на работу. Таким образом та гипотеза, которую часто высказывают о том, что люди идут в СПО чтобы легче поступить в вуз, оказалась совершенно разбита. Именно поэтому, мне кажется, что значительная часть вклада в такое изменение - понимание необходимости получения конкретной профессии для молодого человека, внес "Ворлдскиллс", - добавил Бугаев.

Как сообщили в пресс-службе, эффект WorldSkills в масштабах страны обсудят в Уфе 26-28 августа, где пройдет деловая программа финала IХ Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). На мероприятии рассмотрят экономические, социальные и технологические тенденции в области развития профессиональной подготовки кадров в ближайшие 5-10 лет.

Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание "Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта". Как ожидается, в дискуссии примут участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Башкирии Радий Хабиров, генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов, первый заместитель губернатора Новгородской области Анна Тимофеева, ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов, директор Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) Игорь Артемьев, представители бизнеса и участники движения WorldSkills Russia.