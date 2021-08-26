{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Подмосковье выявили 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 19 мая

Днем ранее в регионе выявили 776 заразившихся
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 726, что стало минимумом с 19 мая, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Днем ранее, по данным штаба, в регионе выявили 776 заразившихся, всего с начала пандемии - 418 118.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 712 против 1 402 днем ранее, до 1 560 501. 

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 54 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 193 человека, следует из сообщения штаба.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Голикова: в 2021 году в школу пойдут на 90 тыс. первоклассников больше, чем в 2020 году
По всей стране в школы пойдут 17 млн детей, отметила вице-премьер
Читать полностью