В кабмине считают, что цифровые компетенции особенно важны работающим с людьми чиновникам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цифровые компетенции важно повышать в первую очередь тем чиновникам, которые напрямую работают с людьми. Такое мнение выразил журналистам заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Леонид Левин на церемонии запуска программы подготовки кадров в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа".

Он напомнил о том, что цифровая трансформация является одной из национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Важная часть этой работы - повышение цифровых компетенций органов власти, заметил Левин.

"Ведь власть - это люди. И в первую очередь для нас крайне важно, чтобы повышение цифровых компетенций было как раз среди тех чиновников, с которыми граждане общаются. Этой работой мы занимаемся постоянно", - указал он.

Замглавы аппарата кабмина рассказал, что цифровая трансформация государственных структур в России идет по двум направлениям. Во-первых, власти таким образом обеспечивают каждому россиянину возможность в любой точке страны обратиться в необходимое ведомство, как федеральное, так и муниципальное, получить какие-либо документы или интересующую информацию.

"Вторая важная составляющая цифровой трансформации органов власти это, конечно же, получение обратной связи от людей. Здесь для нас важно, чтобы у гражданина была возможность в любой момент максимально быстро донести любую информацию до органов власти - вопрос, требование, обращение. А у органа власти, в свою очередь, была максимально быстрая возможность получить эту информацию, обработать и учесть в работе", - пояснил Левин.

По его словам, достижение симбиоза таких возможностей - задача, которую российские власти стремятся выполнить максимально быстро. "Сегодня для этого уже сделано достаточно много, но важная составляющая этой работы, безусловно, повышение цифровых компетенций", - сказал замруководителя аппарата российского правительства.

Программа "Мастерская новых медиа"

Образовательная программа по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа" организована на базе мастерской управления "Сенеж" в рамках подписанного в мае 2021 года соглашения о сотрудничестве между президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог Регионы".

Программа нацелена на подготовку специалистов, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве и выстраивать информационные кампании с использованием самых современных инструментов и средств.

Участниками проекта в 2021 году станут более 200 человек, в том числе победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникации", победители и участники конкурса "Топблог", активные блогеры и представители медиасферы, которые развиваются в цифровом направлении.

Программа стартует 26 августа 2021 года и будет работать в течение трех лет.