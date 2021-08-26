ДВФУ занял первое место в рейтинге медиаактивности вузов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет занял первое место в рейтинге медиаактивности высших учебных заведений. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки Елена Дружинина.

"Очень высокий индекс по массмедиа в Дальневосточном федеральном университете. <…> Уральский федеральный университет на втором месте, очень высокие показатели", - сказала она в рамках презентации проекта "Рейтинг медиаактивности высших учебных заведений" на Российской креативной неделе.

В топ-10 наиболее активных в сфере медиа вузов также вошли Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Всего в рейтинге медиактивности вузов представлены 219 университетов - полная версия списка будет опубликована на сайте Министерства науки и высшего образования. "Мы взяли 219 университетов. Это вузы, подведомственные Минобрнауки. Все остальные университеты мы будем рассматривать по запросу. Так как мы знаем, что у правительственных вузов своя история, свои направления, и в рейтинге мы всегда видим их на первых строчках", - пояснила Дружинина.

Рейтинг медиаактивности вузов - совокупный результат работы университетов по популяризации российской науки и образования. Итоговое значение включает три показателя - показатель эффективности работы вуза со СМИ, показатель эффективности работы вуза с соцсетями и показатель эффективности работы вуза с официальным сайтом. Как уточнила Дружинина, такой рейтинг министерство планирует публиковать ежемесячно. "Мы обсуждаем, что рейтинг будет выходить в 10-х числах - это оптимальный вариант. За август скорее всего чуть позже, до 15 сентября", - заявила она.