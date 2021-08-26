Голикова: в 2021 году в школу пойдут на 90 тыс. первоклассников больше, чем в 2020 году

КРАСНОГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 2 млн детей пойдут в первый класс в 2021 году, что на 90 тыс. больше, чем в 2020 году. Это свидетельствует о положительной тенденции к увеличению рождаемости, заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что 1 сентября 2021 года по всей стране в школы пойдут 17 млн детей, а в первый класс пойдут 2 млн детей, это больше на 90 тысяч, чем в прошлом году", - сказала она на церемонии единовременной закладки 25 школ.

Она отметила, что Московская область является существенной частью этих цифр. "1 млн учащихся пойдут в школы региона 1 сентября, 115 тыс. - в первый класс. Это больше на 5 тыс., чем в прошлом году. 5 тыс. и 90 тыс. - это очень большая цифра, это в 2,5 раза больше, чем пойдут первоклассников в первый класс в столице. Это свидетельствует о том, что демографические показатели по рождаемости в Московской области имеют тенденцию к увеличению", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер добавила, что более 200 школ на более чем 140 тыс. мест в 74 регионах страны введены в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Образование" на данный момент. "Эта работа будет продолжена, и вы знаете, что в рамках послания президента Владимир Владимирович Путин обозначил задачу увеличения к 2025 году в рамках нацпроекта еще на миллион новых мест в школах. Они будут воссоздаваться за счет разных финансовых механизмов, и я думаю, что всей стране это по силам", - отметила Голикова.

По ее словам, так же в ближайшее время будет отремонтировано 7,3 тыс. школ - по 1,5 тыс. в год. "Это очень важно, потому что это дает возможность создать в образовательном пространстве новое качество образования в старых школах, вдохнуть новую жизнь в это учебное заведение", - заключила она.