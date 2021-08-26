Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в четверг в Нижний Новгород, где выступит на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".

Программа мероприятия 2021 года посвящена сохранению и развитию водных и лесных ресурсов регионов и городов, редевелопменту прибрежных территорий и частному инвестированию в городские проекты. Форум собрал архитекторов, управленцев, урбанистов и горожан, чтобы они смогли обсудить благоустройство прибрежных зон и комплексное развитие территорий в целом.

Премьер также ознакомится с тематической выставкой, на которой будут представлены работы участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пообщается с выпускниками образовательной программы "Архитекторы.рф". Мишустину будут представлены проекты ДОМ.РФ в регионах страны, в частности, набережная в Ангарске и парк "Маяк" в Магадане.

Также премьер посетит гимназию № 25 имени А. С. Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей. Губернатор области Глеб Никитин презентует главе правительства проект распределенного IT-кампуса в Нижнем Новгороде.