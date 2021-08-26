"Почему я попала в эту историю?" Лариса Савицкая — о катастрофе, где выжила только она

Столкновение военного самолета Ту-16 и пассажирского Ан-24, в котором студентка Лариса Савицкая летела со своим мужем, произошло 40 лет назад, 24 августа, в воздухе над Дальним Востоком. Все люди в самолетах погибли, кроме Савицкой. Она чудом осталась жива, упав с высоты 5,2 тыс. метров. В течение последующих трех дней девушка, получившая тяжелые травмы, продолжала бороться за жизнь в тайге, не теряя надежды на спасение. В итоге ее обнаружили военные. После трагедии ей пришлось заново учиться ходить.

"Первые дни, первые недели и месяцы у меня был один вопрос: почему это случилось со мной, почему я попала во всю эту историю? Ответа не было, и очень было больно физически и психологически. Со временем этот день — я его проживала каждый час, каждую минуту, я помню, что я делала вот в это время, — он у меня запечатлен был поминутно, наверное. Я постоянно фиксировала этапы этого дня, до того момента, когда я очнулась у врачей уже. А сейчас я бабушка, и у меня совершенно другое отношение. Внучке восемь лет. Здесь уже я отношусь к этому не как к тому, что что-то со мной произошло, а с девочкой какой-то. Я ее жалею, я ее люблю, успокаиваю. Но это (было) не со мной. Я уже взрослая. А ее жалко — столько перенести", — рассказала Савицкая.

Эксперимент ради правды

Она пояснила, что старалась долгое время не вспоминать об этом происшествии. Но за эти 40 лет смогла сама себе, как психолог по образованию, помочь преодолеть последствия трагедии. Сейчас Савицкая занимается прикладной психофизиологией и вместе с нынешним мужем проводит исследования в области детекции лжи с помощью полиграфов. Она вспоминает, что создатели фильма об авиакатастрофе смогли уговорить ее выступить консультантом картины только предложив ей исследование по ее научным интересам. Чтобы убрать психологическое сопротивление и все же поделиться воспоминаниями о тех днях, пришлось пойти на эксперимент — подключить к ней и к сценаристу два полиграфа.

"Нужно было снять мое нежелание все вспоминать. А здесь я была не подопытным кроликом, а инициатором всех вот этих исследований. Мы "писали", как человек реагирует на эту историю. То есть там реакции сценариста было больше. Потому что у меня нет каких-то реакций ярких, у меня это все внутри, и не выходит, как говорится. Эмоции — очень редко. Только не эта тема. А человек давал обратную связь. Она как-то все это воспринимала. У меня была задача рассказать так, чтобы получить обратную связь. То есть это моя профессия вторая", — пояснила Савицкая.

В итоге получилось исследование и сценарий одновременно. Савицкая призналась, что только так удалось привлечь ее к участию в фильме о самой себе в качестве консультанта. Затем началось взаимодействие с актерами и режиссером. Каскадеры не смогли повторить то, через что прошла героиня.

"Получилось так, что в прошлом году мы были на съемках на Урале. Но там то, что я видела, надо сказать, это очень дозированно, в основном работу каскадеров, актеров я боялась смотреть, не смотрела, как они играют. Но я скажу, что у них не все получалось, то есть я одна "наделала" больше, чем они, у них были ограничения, даже с учетом техники всей современной. Говорят: мы не можем повторить то, что вы сделали, только так, чуть-чуть", — отметила Савицкая.

"Они (актеры) у меня спрашивали всякие секретки, я им рассказала. Они спрашивали, что делать. Я говорила, что вы не сможете сыграть нас с нашим первым мужем, поэтому играйте себя, свои естественные порывы", — призналась она.

Информация лишней не бывает

Одним из эпизодов этой трагедии, произошедшей в 1981-м, стал просмотр с мужем итальянского фильма об авиакатастрофе "Чудеса еще случаются", как раз перед полетом. И там Савицкая увидела кадр, который помог ей потом выжить. В момент трагедии Ларису выбросило в проход, и она могла остаться там до столкновения с землей. Но она помнила, что в фильме героиня вжалась в кресло, уперлась ногами и ждала удара. Она сделала так же.