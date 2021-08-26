Роспатент выдал более 300 патентов с начала пандемии на разработки по борьбе с COVID-19

ПЕНЗА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщил в четверг руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на открытии всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения InnoMed-2021 в Пензе.

"Мы выдали более 300 патентов, связанных с борьбой с коронавирусом, с начала пандемии. Столько же заявок у нас находится сейчас на рассмотрении. Причем большинство из них - от отечественных производителей", - сказал Ивлиев.

Патенты выданы на вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия. "Конечно, мы все гордимся тем, что первый в мире патент на вакцину был выдан в России, мы первые представили всему миру техническую информацию, определенную мировым стандартом, о том, как можно бороться с этим видом болезни", - добавил глава Роспатента, уточнив, что наибольший рост по числу заявок на патенты в 2020-2021 годах приходится именно на сферы медицины и фармакологии.

Всероссийский форум InnoMed проходит в Пензе с 26 по 27 августа, он проводится в седьмой раз. Его организатором является правительство Пензенской области при поддержке Минпромторга РФ. На выставке в рамках форума представлены более 40 инновационных разработок в сфере медицины и фармацевтики от предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии и других регионов.