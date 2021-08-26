В Минздраве заявили, что доля лиц старше 70 лет среди умерших от пневмоний составляет 44%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля лиц старше 70 лет среди умерших от пневмоний составляет 44%, в целом, количество смертей от данного заболевания последние 30 лет увеличивается. Об этом в четверг сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Количество смертей от пневмоний среди лиц старше 70 лет, к сожалению, увеличивается за последние 30 лет, в том числе в нашей стане. Самый высокий показатель смертности от пневмоний именно среди людей в пожилом возрасте, в частности, 44% от общего числа умерших - это люди старше 70 лет", - сказала она на VI Всероссийской мультимедийной конференции "Время жить".

Ввиду таких показателей Ткачева указала на важность вакцинации, особенно на фоне пандемии коронавируса. "Мы должны увеличить ожидаемую продолжительность жизни от рождения до 78 лет к 2030 году и это непростая задача в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", - сказала она.

"Мы ее решаем, наверное, не так успешно как хотелось бы. Например, вакцинация против пневмококка в социальных стационарах благодаря национальному проекту "Демография" сейчас достигла почти 97%. Это действительно хороший результат. Но наша задача, чтобы такого же результаты мы добились и для людей, которые проживают дома", - заключила эксперт.