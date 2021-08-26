Рекультивация крупнейших свалок Омска обойдется в сумму порядка 3,6 млрд рублей

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Рекультивация по нацпроекту "Экология" четырех свалок в Омске общей площадью более 180 га оценивается в сумму порядка 3,6 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам посещения полигона в Кировском округе города.

"Площадь этого полигона очень большая - его, конечно, нужно из города выносить. <...> Сейчас задача эту свалку и еще три других общей площадью более 180 га рекультивировать. Есть стандарт технологических решений, которые нужно принимать для того, чтобы полигон был правильно рекультивирован с отведением фильтрата, с отведение газов свалочных. Наши оценки - на 1 га полигона необходимо порядка 20 млн рублей. Умножайте - получаются цифры рекультивации", - сказала Абрамченко.

По ее словам, свалки в Омске будут рекультивировать за счет средств федерального бюджета. "И сейчас с регионом и с городской администрацией будем договариваться, кто и за какой этап работы будет отвечать, за счет каких средств будут финансироваться работы по подготовке проектно-сметной документации, какие обязательства будут при этом у регионального оператора и так далее", - добавила вице-премьер.

В июле Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.