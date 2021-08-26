Песков не исключил, что закон об иноагентах могут скорректировать при необходимости

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. В беседе с журналистами в четверг он отметил, что после принятия закона иногда в ходе его правоприменения проявляются моменты, требующие корректировки.

"Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что признание средства массовой информации иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы.

"Это не означает закрытия СМИ, не означает ограничений в его работе. СМИ продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что такие СМИ-иноагенты должны регулярно подавать отчеты о своей деятельности, это регулируется в установленном порядке. Песков сделал акцент на том, что цель закона об иноагентах - предупредить граждан, что "они читают информацию иностранного агента, и [дать им возможность] самостоятельно сделать вывод" о достоверности распространяемых сведений.

При этом в отношении НКО-иноагентов, добавил пресс-секретарь президента, "смысл точно такой же, потому что правозащитная деятельность связана с политикой, и если в политике появляются иностранные деньги, это должен быть особый режим для любого государства".