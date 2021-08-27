OneTwoTrip назвал самые популярные летние маршруты россиян

Авиарейс Москва - Сочи стал самым популярным летним направлением у жителей России. В тройку предпочитаемых авиамаршрутов сезона также вошли рейс Москва - Санкт-Петербург и перелет из Сочи в столицу, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в пятницу.

"Лето 2021 года показало, как поменялись предпочтения россиян в плане выбора отпускных направлений. Если в допандемийные годы в число популярных городов, куда летали клиенты сервиса, зачастую попадали заграничные - Ереван, Анталия, города Испании и Франции - то сейчас спрос, конечно, сильно перераспределился на отечественные курорты и на города, где можно не только отдохнуть на море, но и уделить время культурному досугу", - отметили в пресс-службе OneTwoTrip.

По данным экспертов, самым востребованным городом лета остается Москва - на столицу России приходится четверть от всех бронирований. Кроме того, отмечается рост популярности Калининграда - билеты в этот город бронировали на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Симферополь россияне, напротив, стали летать заметно реже.

Путешествия на поезде

Россияне также чаще всего отправлялись в Москву и на поезде. Несмотря на незначительное падение спроса, доля бронирований ж/д билетов в столицу составляет 22,4%. Второе место занимает Санкт-Петербург, на третьем - Сочи, чья популярность у предпочитающих поезда выросла на 15%. Кроме того, россияне активно бронировали билеты в Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Самыми популярными железнодорожными маршрутами за последние три месяца, по данным OneTwoTrip, стали Москва - Санкт-Петербург и обратно, а также Краснодар - Сочи и в обратном направлении.