Росздравнадзор: "Метотрексата" для пациентов с ревматическими болезнями в РФ достаточно

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лекарственный препарат "Метотрексат", который применяется при лечении людей с ревматическими заболеваниями, в регионах страны имеется в достаточном количестве. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на ревматологическую ассоциацию "Надежда" сообщили, что в России наблюдается острый дефицит импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями, в частности, раствора "Метотрексата", внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По данным ассоциации, этот препарат постоянно принимает 2-2,5 млн человек, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям.

"По сведениям федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в настоящее время в регионах Российской Федерации лекарственный препарат "Метотрексат" имеется в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, с начала 2021 года в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора были внесены сведения о вводимых в гражданский оборот лекарственных препаратах с активным действующим веществом "метотрексат" в форме "раствор для инъекций" в объеме 177 серий общим количеством 2 521 049 упаковок. Для сравнения: за весь 2019 год в обращение поступило 2 562 373 упаковок указанного лекарственного препарата.