СМИ: обнаруженные в Японии примеси в вакцинах Moderna могут быть частицами металла

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Неизвестные примеси в вакцинах от нового коронавируса американской компании Moderna, которые были обнаружены после доставки препаратов в Японию, могут быть частицами металла. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском министерстве здравоохранения, труда и благосостояния.

Соответствующее предположение связано с тем, что эти примеси реагируют на магниты. В настоящий момент сотрудники ведомства в ускоренном режиме проводят проверку для выяснения природы посторонних компонентов. Между тем сведений о каких-либо нежелательных реакциях у привитых препаратами Moderna из этой партии не поступало, подчеркивает NHK.

По данным агентства Kyodo, вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. В связи с произошедшим японский Минздрав объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna. В свою очередь премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил мнение, что этот инцидент не окажет большого влияния на проведение вакцинации в стране.

В Японии помимо препаратов Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы - 54,1 (42,6%).