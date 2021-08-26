Иран принял несколько пустых самолетов афганской компании Kam Air

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Иран принял по запросу афганской авиакомпании Kam Air несколько самолетов без пассажиров этого перевозчика. Об этом заявил в четверг официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.

"В связи со столкновениями и напряженностью в аэропорту Кабула владелец частной афганской авиакомпании Kam Air попросил разрешение переместить несколько самолетов этого перевозчика в аэропорты Ирана", - цитирует его агентство IRNA. Зибахш добавил, что "Тегеран в рамках международного сотрудничества с соседними странами дал разрешение для соответствующих рейсов".

По его словам, "упомянутые рейсы осуществлялись без пассажиров".

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.