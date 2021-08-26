В школах Казани с 1 сентября безопасность будут обеспечивать сотрудники ЧОП

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) будут обеспечивать безопасность в школах в Казани с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.

"Есть определенный перечень ЧОП, который согласован с Росгвардией и сотрудниками полиции, и любая организация охранять школы не будет. Проходят проверки, и мы смотрим, действительно ли организация соответствует для охраны школ", - отметил начальник Управления образования Казани.

В управлении образования города добавили, что договоры с ЧОП будет заключать каждая конкретная организация, их работа будет оплачиваться из бюджета.

Ранее на Республиканском августовском совещании работников образования и науки в Актаныше президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что на обеспечение охраны школ первой и второй категорий из республиканского бюджета выделят 457 млн рублей. Охрана школ третьей и четвертой категорий будет финансироваться из бюджета города.