Мэрия Казани запретила уличным музыкантам вести агитацию и вымогать деньги у прохожих

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Мэрия Казани регламентировала работу уличных музыкантов после множественных жалоб местных жителей. Так, им разрешено работать не более трех часов на одной точке и запрещается заниматься попрошайничеством, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Казани.

"В Казани завершилась разработка Порядка координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. <…> По просьбе уличных артистов, которые переживали, что не успеют технически подготовиться к выступлению, время одного выступления увеличено с 2 до 3 часов. На одной площадке можно выступить один раз в день", - сообщили в мэрии.

Участникам уличных выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать обязательные платежи (побуждать к оплате) за свою деятельность. А аниматоры обязаны быть официально зарегистрированы и осуществлять предпринимательскую деятельность по утвержденному прейскуранту. Одни из основных условий - запрет на агитацию, ненормативную лексику, запрещены также призывы к экстремизму, насилию, употреблению наркотиков, алкоголя.

На самой туристической улице города - улице Баумана, а также в парках и скверах города определено 35 площадок для выступлений. Перечень площадок будет дополняться. Площадки будут разделены по виду деятельности, уровню допустимого шума, количеству участников уличных выступлений. На определенных площадках музыкантам можно будет выступать без звукоусиливающего оборудования, с допустимым уровнем шума до 60 децибел.

Для обсуждения правил управление культуры Казани встречалось с артистами, активистами, блогерами, предпринимателями, общественной префектурой и другими жителями города. На протяжении нескольких месяцев велись обсуждения, все предложения обрабатывались и систематизировалась.