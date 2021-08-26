Книжная отрасль хочет создать собственную экосистему для читателей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Книжная отрасль думает о создании собственной экосистемы, включающей разные каналы продажи литературы, которая будет удобна для читателей, считает президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"Мы постепенно ориентируемся на создание своей экосистемы чтения. <…> Сегодня у нас взаимодействие плотно идет, издатели активно включились в этот процесс. Некая система "книжные магазины - интернет-магазины бумажных книг - магазины электронных книг" - на базе этого, я думаю, мы будем создавать какую-то свою экосистему, удобную для читателя, представляющую все сервисы, с единым входом в перспективе, чтобы удовлетворить все потребности", - сказал Новиков на Российской креативной неделе в ходе дискуссии, модератором которой выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, начала работу в четверг в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.