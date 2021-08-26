В Кремле уточнили, кого коснется указ о госслужбе для лиц с иностранным гражданством

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина, согласно которому на госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться, коснется небольшого числа человек. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей, граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто являются только гражданами России и устраиваются на государственную и муниципальную службу, и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, с которым они не могут ничего сделать", - сказал Песков.

Он привел в пример людей с гражданством Украины. "Например, люди, которые уехали из Украины. Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, речь идет "о сотнях людей, не больше". "Поэтому такое исключение [сделано], оно, к сожалению, обусловлено реальностью жизни, с которой нам приходится сталкиваться", - резюмировал Песков.