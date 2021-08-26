Исследование: почти 40% россиян считают, что качество отечественного кино улучшилось

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти 40% жителей России - пользователей онлайн-кинотеатров, посетителей кинозалов, телезрителей, любителей скачивать фильмы в интернете - видят улучшение качества отечественного кино в последние годы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно АО "Национальная Медиа Группа" и центром социального проектирования "Платформа".

Результаты исследования представил в четверг основатель "Платформы" Алексей Фирсов на открытом заседании клуба "Хедлайнеры. Импакт Медиа", которое проходит в рамках фест-форума "Российская креативная неделя".

"Самый позитивный тренд: 37% опрошенных говорят, что качество российского кино становится лучше за последние годы. О том, что хуже - 18%. Остальные считают, что остается на том же уровне", - сказал Фирсов.

По данным исследования, 39% опрошенных за последние два-три года стали смотреть российские фильмы чаще.

Современное российское кино вызывает разные мысли и чувства: заставляет задуматься о проблемах общества и других людей (28%), показывает людей, с которых хочется брать пример (26%), побуждает стать лучше, изменить себя (23%), вызывает сочувствие (17%), заставляет гордиться страной (17%), отмечается в результатах исследования.

О фест-форуме

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.