В Эстонии из-за коронавируса умер только один вакцинированный человек

ТАЛЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Лишь один вакцинированный пациент умер в Эстонии от коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщила в четверг заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп.

Как отметила Сепп, появившиеся в интернете данные о том, что в Эстонии от коронавируса якобы умерли уже 53 вакцинированных пациента, не соответствуют действительности.

"Во всех этих 53 случаях окончательная причина смерти еще не ясна, - сказала она в распространенном сообщении. - Я призываю людей сохранять спокойствие и не делать выводов из сообщений в социальных сетях, которые направлены на то, чтобы сеять страх и замешательство".

Ханна Сепп отметила, что у некоторых пациентов коронавирус является не основным, а сопутствующим заболеванием. "Люди часто забывают, что вакцинация не гарантирует бессмертия, - добавила Сепп. - Если человек болен раком, то вакцина от коронавируса не защищает от этого серьезного основного заболевания".

Прививку от коронавируса в Эстонии сделали 715 143 человека, что составляет более 63% взрослого населения страны, при этом 617 913 жителей завершили курс вакцинации.