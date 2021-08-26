Врио главы Северной Осетии попросил Путина включить республику в федпроект по туризму

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил включить республику в федеральный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" для разработки мастер-плана создания нового туристического кластера.

"Для того, чтобы реализовать это, необходимо включить Республику Северная Осетия - Алания в федеральный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" для разработки мастер-плана создания нового туристического кластера", - сказал Меняйло во время встречи.

По словам руководителя республики, создание туркластера позволит повысить инвестиционный потенциал, создать новые рабочие места, повысить качество сервиса, мест размещения, а также оформить туристические тропы и повысить доступность всех туристических достопримечательностей. "И [необходимо] включить Владикавказ в перечень городов, куда совершаются чартерные рейсы по заявкам туроператоров с субсидированием за счет средств федерального бюджета", - отметил Сергей Меняйло.

В настоящее время в республике уже началась реализация масштабного проекта "Мамисон". "Это круглогодичный горнолыжный курорт, аналогов не будет. Там нижнее плато - 2200 м, верхнее плато - 4200 м, и склоны, чистые от леса, плюс ледник. Там уже сегодня такой экстремальный туризм присутствует", - сказал глава республики.

Создание нового туристического кластера возможно, исходя из тех достопримечательностей, которые есть в республике, пояснил Меняйло. "Это в принципе все ущелья, каждое из них своеобразно, дальше национальные традиции и обычаи, плюс историко-культурное наследие", - заключил он.