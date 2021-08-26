Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении WhatsApp LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - сказала пресс-секретарь.

Twitter и Facebook в четверг оштрафовали на 17 и 15 млн рублей. Они уже получали штрафы по 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей в феврале 2020 года.

29 июля компания Google была оштрафована на 3 млн рублей по данной статье. Она предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей, а за повторное нарушение - до 18 млн рублей.

В конце мая нынешнего года Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных до 1 июля. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.