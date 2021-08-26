Правительство поручило Минобрнауки согласовывать затраты Курчатовского института

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ наделило Минобрнауки России полномочиями по согласованию проектов правовых актов Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт". Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить Минобрнауки России федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по согласованию проектов правовых актов федерального государственного бюджетного учреждения "НИЦ "Курчатовский институт", - говорится в документе.

Отмечается, что требование распространяется на нормативные акты, определяющие затраты на функционирование организации, а также определяющие требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).