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Правительство поручило Минобрнауки согласовывать затраты Курчатовского института

Отмечается, что требование распространяется на нормативные акты, определяющие затраты на функционирование организации, а также определяющие требования к закупаемым отдельным видам товаров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ наделило Минобрнауки России полномочиями по согласованию проектов правовых актов Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт". Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить Минобрнауки России федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по согласованию проектов правовых актов федерального государственного бюджетного учреждения "НИЦ "Курчатовский институт", - говорится в документе.

Отмечается, что требование распространяется на нормативные акты, определяющие затраты на функционирование организации, а также определяющие требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

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