Путин: Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации ЖКХ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с врио главы республики Сергеем Меняйло.

"Первое - качество воды. Вода и водоотведение - здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить еще один, - сказал глава государства, комментируя доклад руководителя региона. - У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы".

"Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что еще с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять", - заметил Путин.

Он также обратил внимание Меняйло на вопрос обеспеченности местами в детских садах и яслях. "Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я вас прошу об этом не забывать, из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь", - указал президент.

В целом, по его словам, ситуация в Северной Осетии "требует значительных усилий для того, чтобы привести ее в нормативное состояние по многим направлениям". "Республика очень красивая во всех смыслах этого слова, люди замечательные и перспективы хорошие, потенциал хороший", - подчеркнул Путин, отметив в связи с этим, что Меняйло "человек опытный". "Уверен, у вас все получится", - подытожил глава государства.