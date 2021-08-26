В Петербурге будет открыто движение на шести дорожных объектах до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Движение на шести дорожных объектах в Петербурге планируют открыть до конца этого года, пять из них строятся в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета, шестой - в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством. Дороги смогут улучшить транспортную доступность во многих районах города, рассказали журналистам в четверг в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"В начале сентября будет открыто рабочее движение на участке Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. Также на начало сентября запланирован пуск движения по продолжению Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в Петербурге откроется движение на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу, который построен на пересечении с улицей Свободы. Этот комплексный дорожный узел свяжет проспект Ленина и Кингисеппское шоссе, он позволит вывести из центра Красного Села транзитный транспорт, разгрузит дорожную сеть на юго-западе города и увеличит пропускную способность федеральной трассы "Нарва". Полностью работы на путепроводе планируется завершить в ноябре - декабре этого года.

К ноябрю планируется сдать участок дороги, который свяжет улицу Сарицкую и Петербургское шоссе. Дорога существенно улучшит транспортную доступность нового жилого района рядом с "Экспофорумом". В сентябре также планируют сдать участок автодороги М-11 "Нарва" от железнодорожной станции Лигово до Красного Села и завершить реконструкцию Лиговского путепровода. Эти работы ведутся в рамках соглашения между городом и Федеральным дорожным агентством. Помимо нового путепровода на 6 полос, город получит расширенный проспект Маршала Жукова (до пересечения с проспектом Ветеранов) и обновленное Таллинское шоссе, которое на этом участке расширят с четырех до шести полос.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством на ближайшие три года город получит целевой трансферт из федерального бюджета в размере 11,5 млрд рублей для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.