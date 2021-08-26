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Производство медицинского кислорода развернуто в Туве

Станции могут вырабатывать в сутки около 800 литров медицинского кислорода

ТАСС, 26 августа. Станции по производству медицинского кислорода установлены в Кызыле и в Барун-Хемчикском районе Тувы, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Установлено две станции в Республиканской больнице № 1 и Барун-Хемчикском ММЦ (межрайонный медицинский центр - прим. ТАСС). Каждая станция стоит 23 млн рублей. Врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом принято также решение о закупке еще одной дополнительной станции для установки на базе инфекционной больницы", - сообщили в Минздраве.

Станции могут вырабатывать в сутки около 800 литров медицинского кислорода. В пресс-службе отметили, что июле - августе в Туве число пациентов в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигала 47 одномоментно, кислород закупался в соседней Хакасии.

С начала пандемии в республике выявлено 24,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19,3 тыс. пациентов выздоровели, 245 человек умерли.

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