В Северной Осетии модернизируют построенный в 1900 году пульмонологический центр

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В единственном в Северной Осетии пульмонологическом центре, находящемся в здании 1900 года постройки планируют провести модернизацию. Об этом стало известно на встрече врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний момент у нас в республике один республиканский реабилитационный центр. Он работает с 1925 года в здании постройки 1900 года. И <...> по сегодняшним требованиям не модернизировался, не отвечает требованиям, - сказал Меняйло. - Отдельная тема в этом реабилитационном центре - это пульмонология. У нас есть Фиагдонское ущелье, где испокон веков лечат и реабилитируют больных с заболеваниями легких. Там детская больница и взрослая".

В центре проходят лечение не только жители республики, но и соседних регионов. Руководитель республики предложил сделать центр лечения больных с заболеваниями легких и реабилитации. Для этого необходимо в адресную программу модернизации здравоохранения включить строительство нового корпуса и реконструкцию старых корпусов. "Мы получим шикарный центр для лечения и реабилитации больных с заболеваниями легких", - отметил он.

"У нас программа реабилитации есть, поэтому нужно вписаться в эту программу", - сказал Путин.

"Вот это я и хотел попросить, Владимир Владимирович, учитывая, что у нас есть еще источники минеральной воды, аналогов которым нет, допустим, "ТИБ-2", - ответил глава республики.

По его словам, включение в программу позволит создать систему по развитию туризма, санаторно-курортного лечения и реабилитации. "Можем построить реабилитационные центры по всем направлениям болезней, в том числе кардиологии, болезням легких и так далее. Они будут не только регионального, но и межрегионального значения", - заключил он.