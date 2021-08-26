Экологическая акция по очистке территории пройдет в рамках масштабных учений МЧС в Арктике

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экологическая акция по зачистке территорий будет проходить в рамках масштабных учений по защите территорий Арктической зоны. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в четверг.

"Мы еще проводим экоакцию во всех субъектах, где мы проводим учения. Участники учений будут чистить. Когда-то президент сказал о "генеральной уборке", вот она продолжается. Мы будем зачищать эти местности, очищать эти территории непосредственно участниками этих учений, конечно, с привлечением волонтеров и добровольцев, населения", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее вице-премьера России Виктория Абрамченко сообщила, что в России идет "генеральная уборка" водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше. По ее словам, на приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению президента России Владимира Путина будет направлено 20 млрд рублей.