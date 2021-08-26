Минцифры предложило закрепить номер 122 для оперативной помощи по вопросам медицины

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает закрепить номер 122 в качестве "Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи". Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект приказа "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации" закрепляет номер 122 в качестве "Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи", - отметили ТАСС в Минцифры.

Там напомнили, что номер 122 был введен в 2020 году для оперативных медицинских консультаций, вызова врача и других возможностей, необходимых для борьбы с COVID-19. В министерстве уточнили, что номера экстренных служб документально были закреплены ранее, они остаются неизменными: единый номер 112, а также номера соответствующих экстренных служб: 101, 102, 103 и 104.

Также, согласно документу, у россиян будет больше времени привыкнуть к новому плану нумерации. Необходимость набирать "0" при внутригородских звонках появится не раньше 2025 года и может занять до трех лет. "Сейчас при внутригородских звонках россияне набирают только номер абонента. Необходимость набирать код города есть только у москвичей. Переход на "0" вместо "8" (для выхода на межгород) и "00" вместо "10" (для выхода на международную сеть) произойдет только к 2025 году", - пояснили в Минцифры.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в период коронавируса люди привыкли к номеру 122 для связи по всем вопросам касающихся медицины.

"Сейчас, особенно в период коронавируса, люди привыкли к номеру 122 для связи по всем вопросам касающихся медицины, - это запись на вакцинацию, вызов врача, консультация и другие услуги. Зачастую раньше у каждой поликлиники были свои телефонные номера, что было не очень удобно и иногда было не дозвониться. Сейчас эта проблема решена", - сообщил Кусков ТАСС.