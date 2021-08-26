Теплая погода с дождями ожидается 1 сентября в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. По предварительным данным, в День знаний в Москве ожидается теплая погода с дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Есть вероятность, что будет такая теплая погода, но все-таки дождь сейчас не исключается. Это вполне возможно", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что данный прогноз будет детализироваться и уточняться в ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра, 1 сентября днем прогнозируется 20-25 градусов тепла.