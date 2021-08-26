{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Теплая погода с дождями ожидается 1 сентября в Москве

Днем прогнозируется 20-25 градусов тепла

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. По предварительным данным, в День знаний в Москве ожидается теплая погода с дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Есть вероятность, что будет такая теплая погода, но все-таки дождь сейчас не исключается. Это вполне возможно", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что данный прогноз будет детализироваться и уточняться в ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра, 1 сентября днем прогнозируется 20-25 градусов тепла.

Призовой фонд конкурса на благоустройство малых городов может вырасти с 2022 года
Решение принято из-за роста цен на стройматериалы, отметил премьер-министр Михаил Мишустин
Читать полностью