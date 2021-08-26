Ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях смягчили в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий смягчили в Московской области. Теперь в помещениях число зрителей увеличено с 50 до 100, а на открытом воздухе - с 500 до 1 000, говорится в опубликованном в четверг постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Слова "50 человек" заменить словами "100 человек", <...> слова "500 человек" заменить словами "1 000 человек", - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, отменяется требование на допуск проживающих в гостиницах только при наличии сертификатов о вакцинации, QR-кодов, отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Ранее в Подмосковье была введена мера, согласно которой в регионе приостанавливалось проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских и прочих мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе - более чем при 500 зрителях. С 19 июля ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования отменили.